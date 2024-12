Scheidungsgerüchte: Freund verrät, wie es um Ehe von Meghan und Harry steht

Harry scheint inzwischen genug zu haben von den andauernden Spekulationen um seine Ehe mit der ehemaligen Schauspielerin Meghan Markle - weswegen er vergangene Woche bei einem Auftritt in New York die Mutmaßungen persönlich dementierte .

Am 4. Dezember traten Harry und Meghan beinahe zeitgleich und ohne den jeweils anderen auf: Der Herzog von Sussex zeigte sich im Big Apple. Meghan am anderen Ende der USA, bei einem Event in Los Angeles.

Die Herzogin nahm an der Paley Honors Herbstgala 2024 teil, bei der ein Freund des Paares, Tyler Perry, mit einem Award ausgezeichnet wurde.

Bei der Veranstaltung gab Tyler einen seltenen Einblick in die Beziehung zwischen Harry und Meghan. Der amerikanische Schauspieler und Filmemacher erzählte E! News: "Sie lieben sich. Sie haben eine wundervolle Familie und ich möchte einfach nur das Beste für sie."

Tyler sprach auch über seine Freundschaft, die ihn mit den Sussexes verbindet, und fügte hinzu: "Es ist eine echte, reine und schöne Freundschaft. Ich liebe sie."

Der Hollywood-Mogul ist Pate von Meghans und Harrys Tochter Lilibet. 2020 wohnten die Sussexes nach ihrem Umzug in die USA vorübergehend in Perrys Haus, bevor sie ein eigenes Zuhause fanden.