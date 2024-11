Lugners Witwe "Bienchen" Simone macht Honig und verrät, wie es für sie weitergeht

Nachdem vergangene Woche bekannt geworden war, dass Simone Lugner bei der ORF-Show "Dancing Stars" mitmachen wird, ist ihr jetzt der nächste Coup gelungen. Sie macht jetzt ihren eigenen "Bienchen" Honig, der am Montag im Austrian Pub im Gasometer gelauncht wird.

Wie passend, da "Bienchen" ja auch der Name war, den ihr Richard Lugner gegeben hat. Zuhause habe er sie aber immer nur Simone genannt, erzählt Simone Lugner im Podcast von Joanna Mann "Von Mann zu Frau".

Auch ohne Richard Lugner möchte sie weiterhin in der österreichischen Society-Welt aktiv bleiben. "Die meisten Einladungen zu Events nehme ich schon an. Ich schaue aber auch, was zu mir passt und wo ich jemanden kennenlernen kann."

Denn dies sei auch ihr Plan für die Zukunft: "Welche Kontakte kann ich knüpfen, welche Jobs möchte ich machen und wie kann ich in Zukunft als Frau erfolgreich sein?"