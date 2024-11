Richard Lugners letztes Kunstwerk wurde um 1.000 Euro versteigert

Am 12. August verstarb Baumeister Richard Lugner im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Wien-Döbling. Davor hatte er aber noch für den guten Zweck zum Pinsel gegriffen und ein rotes Kreuz auf ein Blatt Papier gemalt.

Unter dem Motto "Bilder für Bildung" werden hier Kunstwerke von prominenten Personen wie Opernsängerin Anna Netrebko, dem Dalai Lama, ZiB 2-Moderator Armin Wolf, dem deutschen Sänger Udo Lindenberg und vielen mehr für die Rotkreuz-Lernhäuser versteigert.