Was Christina "Mausi" Lugner zum Dancing-Stars-Einsatz von Simone sagt

Und was sagt Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner zu der Dancing-Stars-Causa? Nicht viel, sie hält sich da nobel zurück, weist aber darauf hin, dass sie selbst auch mal bei einer Tanzshow mitgemacht hat. Und zwar 2009 bei der SAT.1-Show "Yes We Can Dance".

"Die Deutschen mögen mich. Sie halten mich für eine süße, kleine Österreicherin", sagte sie damals dazu. Dem deutschen Publikum war sie ja schon durch ihren Ausflug ins "Dschungelcamp" bekannt.