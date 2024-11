Was Witwe Simone Lugner zu Ex-Frau Cathys Rundumschlag sagt

In der Causa Lugner hat sich nun eine weitere Protagonistin via Bildzeitung zu Wort gemeldet: Ex-Frau Cathy Lugner . "Mir wurde damals sehr viel Unrecht getan. Ich hatte nie guten Kontakt zu Richard s Familie. Es gab nie ernsthaftes Interesse, mich wirklich kennenzulernen."

Schlägt sich Cathy jetzt also auf die Seite von Richard Lugners (gestorben am 12. August) Witwe Simone, die es ja mit einigen Familienmitgliedern ebenfalls nicht so einfach hat? Mitnichten! "Es war einfach zu viel. Dass sie so kurz nach der Beerdigung die Medien aufsucht, kann ich nicht verstehen. Ich hätte die Klappe gehalten. Kein Wunder, dass das die Familie von Richard nicht gut findet", übte sie Kritik.