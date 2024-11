Simone Lugner bei Hornbach gesichtet: Was es damit auf sich hat

Bevor Simone Lugner den Bund der Ehe mit Richard Lugner einging, arbeitete sie als stellvertretende Filialleiterin bei Hornbach in Krems. Aus Liebe zu ihrem Gatten beendete sie ihre Tätigkeit dort allerdings am 31. Juli und wollte fortan an der Seite ihres Mannes in der Lugner City arbeiten.

Doch es kam alles anders, denn der Baumeister verstarb am 12. August - nur 12 Tage nach Simones erstem Arbeitstag in seinem Einkaufszentrum. Auch wenn Richard Lugner seine Frau immer als "Chefin" bezeichnete, war wohl keine Position in der Geschäftsführung vorgesehen und Geschäftsführer Gerald Friede legte ihr Anfang Oktober das Kündigungsschreiben vor.