Nächster Reinfall: Verheerende Kritiken für Meghans und Harrys neue Doku

Mit ihrem jüngsten Projekt scheinen die Sussexes aber nicht so recht überzeugen zu können. Am 10. Dezember wurde die Doku "Polo" auf Netflix veröffentlicht, die sich um Prinz Harry s große Leidenschaft, den Polosport, dreht.

Harry und Meghan sind ausführende Produzenten der fünfteiligen Serie, die hauptsächlich bei der US Open Polo Championship in Wellington, Florida, gedreht wurde. Kritiker zeigen sich nach der Veröffentlichung ihres jüngsten Coups aber nicht gerade begeistert.

Als "ein langweiliger Einblick in schickes Polo", wird die Serie laut Daily Mail unter anderem bezeichnet. Es würde ein "größtenteils langweiliger Einblick in einen Sport, den nur sehr wenige Leute außerhalb der Elitekreise kennen" gegeben.

Es wird vermutet, dass die Sussexes nach jüngsten beruflichen Rückschlägen große Hoffnungen in das Netflix-Projekt gesetzt haben dürften.

"Es mutet seltsam an, dass die Produzenten Harry und Meghan so verzweifelt darauf aus waren, uns an dieser grässlichen Welt teilhaben zu lassen", schreibt das britische Blatt.

"In der Serie gibt es viel Blut, Schweiß und Tränen - aber nicht genug von den Sussexes, um daraus etwas anderes zu machen als einen langweiligen Zeitvertreib über die Beschäftigung einer reichen Person", meint The Telegraph. Die Doku ein "weiterer schlechter Tag für die Sussexes und ihre Medienambitionen."

Der Guardian ist ähnlicher Meinung. "Es ist eine Serie über privilegierte Menschen, die uns genau zeigen, wie privilegiert sie sind", heißt es da unter anderem, während das Polospiel selbst als "dümmster und widerlichster Sport der Menschheit" bezeichnet wird.