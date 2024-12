Brigitte Macron hielt Prinz William aus peinlichem Grund auf Abstand

Die bei einem Brand im April 2019 schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame ist feierlich wiedereröffnet worden. Die Türen des frisch restaurierten gotischen Bauwerks öffneten sich Samstagabend, nachdem der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich drei Mal mit dem Bischofsstab an das Hauptportal geklopft hatte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßte zahlreiche Staats- und Regierungschefs - darunter Kanzler Karl Nehammer - zu der Feier in Notre-Dame.

Auch Prinz William war am Samstag bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame zu Gast in Paris. Der Thronfolger reiste für den Anlass ohne seine Ehefrau Kate und die drei gemeinsamen Kinder aus Großbritannien an.