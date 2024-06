D-Day-Gedenkfeier: Unangenehmer Moment zwischen Brigitte Macron und Camilla

Bei den Gedenkfeiern in der Normandie haben auch Großbritanniens Königin Camilla und Frankreichs First Lady Brigitte Macron an die Soldaten des Zweiten Weltkriegs erinnert.

Die beiden legten am Donnerstag an einem Mahnmal Blumen nieder und hielten einen Moment inne.

Die Gedenkfeiern waren minuziös geplant. Erinnert wurde damit an die Landung alliierter Soldaten am 6. Juni 1944 - der sogenannte D-Day galt als wichtiger Schritt zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus.

Im Mai gab der Palast bekannt, dass Großbritanniens König Charles III. trotz seiner Krebserkrankung an Feierlichkeiten zur Landung alliierter Truppen in der französischen Normandie im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren teilnehmen will. Gemeinsam mit Königin Camilla besuchte er am 6. Juni die Normandie.

Während der Gedenkfeier in Ver-sur-Mer sagte der Monarch über die gefallenen Soldaten: "Sie verloren ihr Leben an den Landungsstränden des D-Days und in den vielen folgenden Schlachten." Dafür sei man ihnen zutiefst dankbar, fügte er hinzu.

Zuvor nahm er am 5. Juni an einem Gedenken in der englischen Stadt Portsmouth teil, wo er und Camilla sich zu Tränen gerührt zeigten.