"Schwerer Schlag für" Prinz Harry: Letzte Verbindungen zu England abgebrochen

Trotz Umzugs in die USA soll sich Prinz Harry wünschen, weiterhin beruflich tätig zu sein in seiner Heimat.

"Natürlich will er gern [nach Großbritannien] kommen, um seine Familie und Freunde zu besuchen und die Organisationen zu unterstützen, die ihm am Herzen liegen", sagte Prinz Harrys Anwältin bei einer Anhörung im Jahr 2022 vor Gericht in London. "Außerdem: Das hier ist sein Zuhause und wird es immer bleiben."