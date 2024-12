Gerüchteküche brodelt: Hat Anna Netrebko ein neues Liebesglück gefunden?

Sie ist einer der schillerndsten Stars der Opernwelt. Die gebürtige Russin Anna Netrebko (53) fasziniert seit vielen Jahren an den bedeutenden internationalen Opernhäusern.

Via Instagram gibt sie auch immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. So sieht man ihren geliebten Sohn Tiago (Vater ist der Bassbariton Erwin Schrott) aufwachsen, Eindrücke ihrer vielen Reisen oder Bilder mit ihren Freundinnen und Freunden.