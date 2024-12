Prinz William: Flucht vor Ehefrau Kate und ihrer Familie

Kate und ihre Familie sind schlechte Verlierer

Bei Gesellschaftsspielen sollen aber nicht nur Kate besonders ehrgeizig sein - der gesamte Middleton-Clan ist dafür bekannt, Brettspiele & Co. äußerst ernst zu nehmen und verbissen gewinnen zu wollen. Auch die verstorbene Queen Elizabeth II. war dafür bekannt, bei Gesellschaftsspielen nur ungern zu verlieren. Generell sollen die meisten Mitglieder des Königshauses bei ihren jeweiligen Leidenschaften einen starken Ehrgeiz an den Tag legen.

"Wettbewerb liegt den Königen im Blut. Niemand genoss einen temperamentvollen Wettkampf mehr als die verstorbene Königin Elizabeth II., egal ob sie ihr Pferd in Ascot anfeuerte oder bei den Highland Games einem Tauziehen zusah. Prinz Philip war Weltmeister im Vierspännerfahren und Prinzessin Anne nahm an Pferdewettbewerben bei den Olympischen Spielen teil. Und König Charles war ein so leidenschaftlicher Polospieler, dass er sich dabei unzählige Verletzungen zuzog", behauptet Royals-Experte Christopher Andersen gegenüber The Mirror.

Prinz William drückt sich vor Gesellschaftsspielen mit den Middletons

"Aber die Royals wirken wie Kleingeister im Vergleich zu den Middletons, die Kate beigebracht haben, dass Gewinnen so ziemlich alles ist", so der Adels-Kenner weiter. "Williams und Kates Kartenspiele sind so hitzig und kräftezehrend, dass William Ausreden erfindet, um nicht hineingezogen zu werden. Aber abgesehen von seinen Schwiegereltern, die um jeden Preis gewinnen wollen, hat William sich nie gescheut, in einem Wettkampf gegen Kate anzutreten."

Das bestätigt auch Kates Bruder James Middleton in seinen Memoiren "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life".