Abgemagert und ergraut: Augenzeuge über Combs' Verfall hinter Gittern

Sean "Diddy" Combs befindet sich seit Mitte September in Untersuchungshaft. Dem in Ungnade gefallenen Rapper werden von der Staatsanwaltschaft in New York unter anderem Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen.

Außerdem gibt es eine Reihe von Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Eine Anwaltskanzlei in Houston im US-Staat Texas teilte mit, sie vertrete 120 Menschen mit Vorwürfen gegen den Rapper.

"Diddy" plädierte auf nicht schuldig. Der Prozessbeginn ist derzeit vorläufig auf Mai festgesetzt. Combs nach drei Monaten im Gefängnis optisch verändert Die Zeit hinter Gittern scheint dem Musik-Mogul, der einst als einer der einflussreichsten Männer in der Branche galt, sichtlich zuzusetzen. Laut einer Journalistin, die am Mittwoch einer Anhörung in seinem Bundesverfahren wegen Sexhandels beiwohnte, habe Combs während seiner Haft im Metropolitan Detention Center angeblich viel Gewicht verloren. "Er wirkt einfach erstaunlich dünner, was man erwarten kann, da er nun schon seit ein paar Monaten in einem Bundesgefängnis sitzt", sagte Elizabeth Millner, Reporterin bei Law & Crime, nach der Anhörung.

© REUTERS / Jane Rosenberg

"Viel anders als der luxuriöse Lebensstil, den er vorher führte, aber er wirkte sehr deutlich dünner und vielleicht beginnt die Haft an ihm zu zehren." Laut Page Six merkte die Journalistin außerdem an, dass sich Combs' aktuelles Aussehen stark von dem in einem im Internet aufgetauchten Video unterschied, in dem er nur wenige Tage vor seiner Verhaftung am 16. September im Central Park Hacky Sack spielte. Millner bemerkte auch eine Veränderung der Haarfarbe des Rappers und fügte hinzu: "Er wirkte ein wenig grauer." Kameras waren am Mittwoch im Gerichtssaal nicht zugelassen. Eine Quelle aus dem Umfeld des Musikers soll gegenüber Page Six jedoch betonen, dass der 55-Jährige "fit, gesund und voll auf seine Verteidigung konzentriert" sei. "Er war sehr aktiv, ist weiterhin guter Dinge und hat sich wie immer gefreut, seine Kinder zu sehen", fügt der Insider über Combs hinzu, der während seiner Inhaftierung regelmäßig trainieren soll.