Imagekrise: Blake Lively regt mit Kommentar über schwangere Frauen auf

Die dreifache Mutter, die sich in dem Interview möglicherweise nur selbst auf die Schippe nimmt, wurde von Intenet-Usern für ihre Aussagen hart kritisiert. Ihr wird vorgeworfen, eine "verwöhnte" Göre zu sein, deren Luxusleben wahrscheinlich dazu beigetragen habe, einige ihrer Schwangerschaftsbeschwerden zu lindern.

Doch nicht alle können die Aufregung um Livelys Aussagen nachvollziehen. So nimmt etwa eine Userin die US-Amerikanerin in Schutz: "Ich habe das Gefühl, dass sie über ein Maß an Sarkasmus und trockenem Humor verfügt, das die Leute nicht verstehen."