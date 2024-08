Lopez ändert nach Scheidung von Affleck ihren Namen und nennt Grund für Ehe-Aus

Die "Bennifer"-Lovestory ist vom Pech verfolgt. Auch im zweiten Anlauf gibt es für die US-Sängerin Jennifer Lopez und den US-Schauspieler Ben Affleck kein langes Liebesglück. Lopez lässt sich nach zwei Jahren Ehe von Affleck scheiden. Nach übereinstimmenden Medienberichten reichte sie den Scheidungsantrag am Dienstag beim Gericht in Los Angeles ein. Als Datum für die Trennung gibt Lopez den 26. April an, wie Variety und TMZ.com unter Berufung auf die Dokumente berichteten.

Us Weekly schreibt indes, dass Lopez in den vorliegenden Dokumenten "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Scheidung angegeben hane. Weder sie selbst noch Affleck bestehen dem Bericht zufolge auf Ehegattenunterhalt.

Lopez zog den Schlussstrich genau an einem Tag, der für das Paar eine ganz besondere Bedeutung hatte. Genau zwei Jahren zuvor, am 20. August 2022, hatten sie auf Afflecks Anwesen im US-Bundesstaat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten. Lopez postete damals Fotos von ihrem "großen Tag", einer Traumhochzeit mit weißem Schleier, Designer-Brautkleidern und Feuerwerk.

Im Juli zuvor hatten sie es bereits in der Kasino-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada amtlich gemacht. Dort gaben sie sich in einer kleinen Hochzeitskapelle offiziell das Jawort. Sie hätten es gerade noch um Mitternacht zu der Little White Wedding Chapel geschafft, postete Lopez zu Fotos, Videos und einer ausführlichen Beschreibung ihrer "denkbar besten Hochzeit" in ihren sozialen Medien - unterzeichnet mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck.

Lopez nimmt wieder Mädchennamen an

Nach der Scheidung werde sie laut Us Weekly offiziell wieder Jennifer Lynn Lopez heißen.