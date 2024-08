"Hart": Afflecks Trennung von Lopez droht Garners Liebesglück zu zerstören

Garner, die konservativ erzogen wurde und sehr religiös ist, stand ihrem Ex-Mann auch nach der Trennung im Kampf gegen die Sucht bei. 2018 wurde sie dabei gesichtet, wie sie Affleck höchstpersönlich in eine Entzugsklinik brachte.

Setzt Jennifer Garner wegen Ben Affleck ihre neue Beziehung aufs Spiel?

Bis heute pflegt das Ex-Paar ein inniges Verhältnis. Zuletzt sorgte ein gemeinsames Treffen von Garner und Affleck für Getuschel, als sie dabei gesichtet wurde, wie sie ihrem Ex-Mann einen "liebevollen" Blick zuwarf.

"So etwas kommt oft vor, wenn es in einer zweiten Ehe Probleme gibt und die erste Familieneinheit plötzlich wie ein angenehm vertrauter und scheinbar unvoreingenommener Zufluchtsort wirken kann, in dem ein Partner oft mehr 'ich selbst sein' kann", so Körperspracheexpertin Judi James. Während Garner dem Vater ihrer Kinder während seiner Trennung von Lopez den Rücken zu stärken scheint: "Jennifers Körpersprache scheint Signale der Zustimmung und sogar des Stolzes gegenüber ihrem Ex Ben auszusenden", stellte James fest.