Psychospielchen: Ben Affleck "wendet sehr clevere Taktiken gegen Lopez an"

Die Sängerin reichte laut TMZ am Dienstag dem 20. August die Scheidung ein. Sie sei aus verschiedenen Gründen zu dem schmerzhaften Schluss gekommen sei, dass "es Zeit ist, weiterzumachen", erklärt eine Quelle gegenüber People.

Insider: Affleck zeigte kein Interesse, Ehe zu retten

"Sie ist sehr enttäuscht und traurig, aber Ben hat ihr keine Anzeichen dafür gegeben, dass er ihre Ehe fortsetzen möchte. Er hat keinerlei Engagement und Interesse gezeigt, damit ihre Ehe funktioniert. Es ist so weit gekommen, dass an einen Punkt gelangt ist, an dem sie nur auf sich selbst schauen muss."