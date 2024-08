Herzzerreißende Erklärung, warum William mit Meghan von Anfang nicht klar kam

Die frühere BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond sagte gegenüber dem OK! -Magazin: "Es gab Zeiten in diesem Jahr, in denen William unglaublich allein wirkte, als er die Verantwortung auf sich nahm, ein Sohn zu sein, dessen Vater Krebs hat, ein Ehemann, der sich um seine Frau kümmert, die ebenfalls mit Krebs zu kämpfen hat. Ein Vater von drei kleinen Kindern. Und der keinen Bruder oder keine Mutter hat, an die er sich wenden kann, um ein paar Streicheleinheiten zu erhalten."