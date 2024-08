Wie "überraschend normal" Kate und William im "Adelaide Cottage" wohnen

Seit der Verlegung ihres Lebensmittelpunktes in ein Haus auf dem Anwesen von Schloss Windsor sollen Prinz William und Prinzessin Kate erstmals ohne Personal leben. Dem Telegraph zufolge steht in der Villa etwa kein freies Zimmer für das Kindermädchen der Royals zur Verfügung.

William und Kate kommen (nicht ganz) ohne Personal aus

Eine royale Insiderquelle hatte der britischen Presse verraten, William und Kate wollten ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis mit dem Umzug ins ländliche Windsor im Jahr 2022 ein möglichst normales Leben und mehr Freiheiten ermöglichen. Raus aus dem "Goldfischglas" Kensington-Palast und der ständigen Beobachtung im Herzen von London.

Die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtet unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass das Privatleben der Royals "gewöhnlich" sei, als man sich es vorstelle, und dass William und Kate ihre Kinder in die Hausarbeit einbeziehen. "Ich glaube, die Leute wären überrascht, wenn sie sehen würden, wie normal die Dinge bei ihnen zu Hause sind. Die Kinder helfen mit, den Tisch zu decken, ihre Teller abzuräumen, wenn sie mit dem Essen fertig sind, und sie helfen beim Aufräumen. Es gibt keine Sonderbehandlung", so der Insider.

Auch wenn sie nicht mehr mit ihnen unter einem Dach leben: Die Royals beschäftigen eine Reihe an Personen, neben ihrer Nanny etwa Sicherheitspersonal. König Charles soll laut Daily Mail einst als Prinz allerdings wesentlich mehr Mitarbeiter gehabt haben, etwa mehrere Köche, Assistenten, Anziehhilfen und einen Butler. Bei Thronfolger William und seiner Frau wehe ein anderer Wind. "Catherine ist sehr, sehr natürlich. Sie hält die Familie auf dem Boden der Tatsachen. Das Zuhause ist ein sicherer Hafen. In dem Bemühen, die Dinge so reibungslos wie möglich zu gestalten, ist sie sehr darauf bedacht, dass für die Kinder alles wie gewohnt weiterläuft. Von den Kindern wird nach wie vor erwartet, dass sie ihre Hausarbeiten erledigen und zu Hause mit anpacken."