Prinzessin Kate wegen öffentlichem Verhalten ihrer Kinder nicht beunruhigt

Prinz William hat ein schwieriges Lebensjahr hinter sich, das von Sorgen um seine Lieben geprägt gewesen sein dürfte. Erst wurde sein Vater und dann auch noch seine Frau Kate mit Krebs diagnostiziert. Um für seine Kinder da zu sein, zog auch er sich zeitweise von seinen royalen Pflichten zurück.

Inzwischen hat sich die Situation etwas gebessert. Der König ist wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen, Kate zeigte bei der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" im Juni zum ersten Mal seit fast sechs Monaten wieder öffentlich. In einem Social-Media-Post gab sie kurz davor rare Einblicke in ihr Leben mit Chemotherapie: "Ich mache gute Fortschritte", schrieb sie. Aber über den Berg sei sie noch nicht.

Louis, König der Grimassen Vor allem Kates jüngster Sohn Prinz Louis, der für seine Grimassen bekannt ist, zeigte sich bei "Trooping the Colour" guter Laune und tanzte zwischendurch zur Marschmusik. Immer wieder blickte er auch etwas genervt drein.

© Getty Images / Max Mumby/Indigo / Kontributor Prinz Louis bei "Trooping The Colour" 2024

Dem OK!-Magazin zufolge macht sich Kate sich aber "keine Sorgen" über sein Auftreten. "Louis ist ein energiegeladenes Kind und kann seine Aufregung bei öffentlichen Veranstaltungen nicht unterdrücken", zitiert OK! eine namentlich nicht genannte Quelle. Kate liebe es, ihre Kinder Kinder sein zu lassen. Prinzessin Charlotte hingegen "hält Louis im Zaum, wenn es nötig ist. Sie ist in diesen Dingen sehr korrekt", so der Insider.

Beim Krönungsgottesdienst von König Charles hatte Louis sich die Strapazen der langen Zeremonie ebenfalls anmerken lassen. Er zappelte in der ersten Reihe in der Westminster Abbey, direkt nach der Krönung seines Großvaters Charles III. war der kleine Louis gähnend zu sehen..

© REUTERS/HANNAH MCKAY Prinz Louis bei der Krönung von König Charles III.

Beim 70-jährigen Thronjubiläum seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. im Jahr 2022 waren die unzufriedenen Grimassen des kleinen Prinzen in den sozialen Medien viral gegangen. Doch auch die Grimassen von Prinzessin Charlotte zierten bereits mehrere Titelseiten der Zeitungen in ihrem Heimatland. Mit ihren Eltern hatte die heute Neunjährige 2022 beim Besuch der Commonwealth Games in Birmingham mit vollem Körpereinsatz mit den Athletinnen und Athleten mitgefieber, die dort in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antraten.

© REUTERS/STEFAN WERMUTH Prinzessin Charlotte

"Move over Louis" (deutsch: "Rück beiseite, Louis"), schrieb der Sender Sky News zu den Grimassen der Prinzessin. In der Daily Mail hieß es: "Kecke Charlotte bringt die Spiele zum Strahlen".