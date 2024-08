Adelsexperte enthüllt Königin Camillas überraschendes Vorbild

Im Gespräch mit dem Hello!-Magazin erinnerte er sich zurück: "Vor ein paar Jahren war ich Gastgeber eines Mittagessens zum 75. Geburtstag von Königin Camilla. Sie hielt eine gute Rede über ihre künftige Rolle und sagte, dass sie sich den verstorbenen Herzog von Edinburgh, Prinz Philip, zum Vorbild nehmen wolle. Sie zitierte sein Mantra, das einfach lautete: 'Look up, look out, say less, do more, get on with the job' (Etwa: 'Kopf hoch, schau raus, sprich weniger und packe dafür mehr an, mach deinen Job')." Brandreth war lange mit dem Herzog befreundet.