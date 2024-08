Die strikte Regel, an die sich Prinzessin Kates Personal halten muss

Kates und Williams Mitarbeiter müssen diskret und verschwiegen sein

Wer für die Royals arbeiten will, muss laut der britischen Zeitung Mirror in jedem Fall verschwiegen sein. In einer Stellenanzeige, die unlängst auf der offiziellen Website des Königshauses veröffentlicht worden sei, wurde demnach eine Stelle als Haushälterin als "aufregende Gelegenheit" beschrieben, "einem unterstützenden und positiven Team beizutreten". Um die Privatsphäre der Familie zu schützen, werde Klatsch und Tratsch nicht geduldet, so der Mirror. William und Kate gaben demnach an, dass Bewerber und Bewerberinnen gut darin sein müssten, "Vertraulichkeit zu wahren und Diskretion walten zu lassen". In der Job-Anzeige habe es ebenfalls geheißen, dass man "selbstständig", aber auch gerne mit anderen zusammenarbeiten können soll und "bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen".