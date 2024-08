Scheidung am Hochzeitstag: Gedemütigte Lopez wollte an Affleck Rache üben

Doppelt bitter für den Hollywoodstar: Seine Frau reichte die Scheidung ausgerechnet am zweiten Hochzeitstag ein, nur wenige Tage nach seinem 52. Geburtstag, den Affleck am 15. August gefeiert hat. An seinem Geburtstag hatte JLo dem Schauspieler noch einen privaten Besuch in dessen Haus abgestattet. Möglicherweise, um ihn auf ihren Plan, die Einreichung der Scheidungspapiere vorzubereiten.