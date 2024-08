Berufliche Durststrecke: Holmes blickt nach Suris Auszug in unsichere Zukunft

Für Suri, die aus Holmes Ehe mit Tom Cruise stammt und bis jetzt bei ihrer Mutter in New York lebte, startet demnächst mit der Uni. Am Wochenende zusammen mit Holmes auf dem Campus ihrer neuen Uni in Pittsburgh, Pennsylvania, gesehen. Sie soll dort bereits in ein Studentenwohnheim gezogen sein. Holmes, die als liebevolle und beschützende Mutter gilt, dürfte der Abschied von ihrem Augapfel nicht leicht fallen.

Das Absetzen eines Kindes an der Universität ist zweifellos für alle Eltern eine emotionale Erfahrung – aber die Rückkehr nach Hause in ein leeres Nest könnte für Katie Holmes schwieriger sein als für manch andere, berichtet die Daily Mail.

2005 war Katie Holmes in "Batman Begins" zuletzt in einem Blockbuster zu sehen. Für ihre Rolle der Rachel erntete sie damals jedoch viel Spott und wurde sogar als "Fehlbesetzung" geschmäht. So richtig kam die Karriere danach nicht mehr ins Rollen. Boulevardmedien sprachen schon vor Jahren von einer "ewigen Durststrecke" bei der Schauspielerin, die zuvor aufgrund ihrer Ehe mit Cruise zu einer der bekanntesten Frauen der Welt avanciert war.

Große Filmrollen sind in den vergangenen Jahren jedenfalls ausgeblieben für die 45-Jährige, der in den 1990er-Jahren in der Teenie-Serie "Dawson's Creek" der internationale Durchbruch gelang.

In den letzten Jahren widmete sich die in Toledo, Ohio, Schauspielerin zunehmend ihren eigenen Projekten, darunter dem Drama "Alone Together", das sie schrieb, inszenierte und in dem sie die Hauptrolle spielte. Der Film wurde von Kritikern als "abgegriffen und fehlgeleitet" bezeichnet.

Auch das Privatleben des Stars gestaltete sich als turbulent. Holmes' Beziehungen waren entweder nur von kurzer Dauer oder sehr privat, wie zum Beispiel ihre sechsjährige Romanze mit Jamie Foxx.

Die Schauspielerin blicke nun in eine ungewisse Zukunft, stellt die Daily Mail fest, welche zudem betont, dass Suri für ihre Mutter in den letzten Jahren immer mehr zu einem Fels in der Brandung wurde. Mutter und Tochter haben bekanntermaßen eine äußerst enge Beziehung. Die beiden wurden in New York immer wieder gemeinsam gesichtet, nicht selten im Partnerlook. Suri erschien sogar im Soundtrack von Holmes Film "Alone Together" aus dem Jahr 2022. Im Gespräch mit Yahoo Entertainment sagte Holmes über ihre Entscheidung, Suri zwei Lieder für ihren Film singen zu lassen: "Ich möchte immer das höchste Talentniveau."