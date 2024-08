Viel Geld auf dem Spiel: Was passiert mit Jennifer Lopez' und Afflecks Vermögen?

Es sieht danach aus, als könnte für Jennifer Lopez mehr auf dem Spiel stehen, sollte es zu keiner einvernehmlichen Einigung kommen.

Lopez spielte während ihrer zweijährigen Ehe in mehreren Filmen mit, darunter in "Shotgun Wedding", "The Mother", "This Is Me … Now" und zuletzt "Atlas". Sie war auch als Produzentin tätig.

Im vergangenen Jahr brachte die Sängerin und Schauspielerin zudem ihre eigene Fertigcocktailmarke Delola auf den Markt. Ihr Nettovermögen soll 2024 angeblich auf 400 Millionen US-Dollar gestiegen sein.

Affleck indes schloss vor Kurzem die Produktion von "The Accountant 2" ab. Der 52-Jährige war während seiner Zeit als JLos Ehemann zudem in "Air" und "Hypnotic" zu sehen und produzierte "The Instigators". Berichten zufolge soll das Nettovermögen des Filmstars mit "lediglich" 150 Millionen US-Dollar niedriger als das von Lopez sein.