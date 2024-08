Katie Price bankrott: Wahnwitzige Ausgaben für Beauty-OPs und Nannys

Es wird angenommen, dass Price rund 120.000 Pfund jährlich für Haushälterinnen, Gärtner und Kindermädchen sowie etwa 25.000 Pfund pro Jahr für plastische Chirurgie ausgegeben haben soll.

84.000 Pfund allein sollen Price' Brustkorrekturen gekostet haben. Die Britin hatte sich im Laufe der Zeit aber auch Nasenoperationen und diversen kosmetischen Eingriffen wie Filler- und Botoxunterspritzungen unterzogen. Wöchentlich spendiert sich angeblich Price Maniküren und Pediküren im Wert von geschätzten 1.500 Pfund. Hinzu kommen teure Friseurtermine und Massagen, die sich Price jeden zweiten Tag gönnt.

Im Laufe der Jahre war Price obendrein in zahlreiche Gerichtsverfahren verwickelt. Sie hatte Problemen mit Baugenehmigungen, Verkehrsdelikten und dem Verstoß gegen eine einstweilige Verfügung zu kämpfen. Im September 2021 verunglückte Katie Price mit ihrem BMW auf einer Landstraße in der Nähe ihres Hauses in West Sussex, nachdem sie Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte. Das Model bekannte sich des Fahrens unter Alkoholeinfluss, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens ohne Versicherung schuldig.