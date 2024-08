Lopez' Misere: Expertin über liebevolle Blicke zwischen Garner und Affleck

Der Schauspieler feierte am 15. August seinen 52. Geburtstag. Besuch bekam er an seinem Ehrentag von beiden Frauen: Fotos, die dem Promiportal Page Six vorliegen, zeigten Garner früh am Morgen beim Besuch des Miethauses des Schauspielers in Brentwood, Kalifornien. Nur wenige Stunden nach Garners Besuch wurde dann auch Lopez beim Verlassen von Afflecks Haus gesehen.