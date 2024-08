Fassade bröckelt: Die große Hochglanz-Lüge der Jennifer Lopez

Zum zweiten Mal in ihrem Leben scheinen Jennifer Lopez und Ben Affleck derzeit den Zerfall ihrer Liebe zu erleben.

Galten "Bennifer" in den Nullerjahren als eines der prominentesten Paare auf dem roten Teppich, konnte ihre öffentlich zelebrierte Beziehung den Tests des Alltags damals nicht standhalten. Im Jänner 2004 verkündeten die beiden die Auflösung ihrer Verlobung.

Verantwortlich für die Trennung sei damals vor allem die permanente Jagd der Boulevard-Medien auf das Paar gewesen. "Das hat unsere Beziehung wirklich von innen heraus zerstört, weil wir damals einfach zu jung waren, um zu verstehen, was die wichtigsten Dinge im Leben sind", so Lopez über das Liebes-Aus von damals. In einem Interview mit Variety erzählte die Sängerin und Schauspielerin, sie würden "beide an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden" - aufgrund der intensiven Medienbeobachtung, die sie bei ihrem ersten Liebes-Anlauf ertragen mussten. Als Lopez und Affleck viele Jahre später wieder ein Paar wurden, soll der "Batman"-Star klargestellt haben, dass er sein Privatleben mit Lopez diesmal auch wirklich privat halten will. Dass dies angesichts ihrer Prominenz nicht möglich ist, mussten beide aber schließlich einsehen.

Affleck und Lopez wollen Ehe-Aus Ende des Sommers bekannt geben Es sieht ganz danach aus, als wäre das große Liebes-Comeback von "Bennifer" Geschichte. Die Eheringe wurden abgelegt, das gemeinsame Haus soll zum Verkauf stehen. Während Affleck bereits eine neue feste Bleibe gefunden hat, ist sich Lopez derzeit laut Boulevardmedien noch auf Haussuche. Quellen behaupten laut Daily Mail, die Scheidungsdokumente des Paares seien bereits "fertiggestellt, aber noch nicht eingereicht", nachdem ein letzter Versöhnungsversuch in den letzten Wochen gescheitert sei. Laut Page Six heißt es, Affleck und Lopez würden voraussichtlich Ende des Sommers offiziell bekannt geben, dass ihre Ehe gescheitert ist. Die Gerüchte wurden bislang nicht offiziell bestätigt. Insider packen indes Details über vermeintliche Gründe für das Liebes-Aus aus.

Zu verschieden, um als Paar zu funktionieren? Es sollen vor allem die gegensätzlichen Lebensstile des Paares gewesen sein, welche zu Streitigkeiten in der Beziehung geführt hätten. Lopez feilt ehrgeizig an ihrer Karriere, während Affleck, der zuvor mit Jennifer Garner verheiratet war, es gewohnt ist, abseits seiner Verpflichtungen in Hollywood ein beschauliches Leben zu führen. "Jennifer hat ein großes Gefolge – eine glamouröse Truppe, Videofilmer, Fotografen, Assistenten, Trainer", so ein Insider. "Sie hat versucht, Ben klarzumachen, dass es ein 24/7-Job ist, Jennifer Lopez zu sein. Sie ist ihre Marke, sie lebt und atmet sie, während Ben seine Arbeit vor der Tür lassen kann, wenn er möchte." Die vielen Glamour-Auftritte seiner Frau schien Affleck aber immer nur widerwillig mitzumachen. Bis zum Schluss schien er sich dem VIP-Lifestyle seiner Frau nicht so recht anpassen zu wollen. Oft erweckte es den Eindruck, als sei Affleck genervt davon, für die Fotografen zu posieren. So gut wie immer machten Krisengerüchte die Runde, wenn der Filmstar mal wieder wie ein Grantscherben dreinblickte oder es den Eindruck erweckte, als würden er und seine Frau in aller Öffentlichkeit streiten.

Jennifer Lopez im Kampf um das Image ihrer Ehe Dabei schien es vor allem Lopez ein Anliegen zu sein, aufkeimende Zweifel an der Stabilität ihrer Ehe zu dementieren. So auch bei den Golden Globe Awards zu Beginn dieses Jahres, als die Sängerin gefragt wurde, warum ihr Mann auf Paparazzi-Fotos denn immer so mürrisch dreinschaut. "Ben geht es gut", wurde damals ein Reporter von ihr angeschnauzt. "Du brauchst dir keine Sorgen um Ben zu machen, das sage ich dir. Er ist glücklich." So richtig happy dürfte Affleck dann aber doch nicht gewesen sein in seiner öffentlichen Beziehung mit Lopez. Ein Freund des Schauspielers behauptet, dass auch die Gründung von Lopez' Alkohol-Marke Delola ein Mitgrund für die Eheprobleme gewesen sein soll. Affleck hatte in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Dass seine Ehefrau sich dazu entschlossen hat, ausgerechnet alkoholische Getränke zu bewerben, habe ihrer Beziehung schließlich "das Rückgrat gebrochen".

All das scheint schließlich zu viel gewesen zu sein für Affleck, über den es heißt, die Trennung sei von ihm aus gegangen. Eine Quelle aus dem Umfeld des Filmstars und der Sängerin berichtet indes, "J.Lo" sei wegen des Scheiterns ihrer Beziehung tief getroffen. "Sie ist wütend", sagt die Quelle. "Er hat sie gedemütigt. Er war derjenige, der das Liebes-Comeback initiiert hat." Jennifer Lopez wegen gescheiterter Ehe "gedemütigt" Glaubt man Insidern, soll Lopez nun das Gefühl haben, sich vor der Öffentlichkeit zu blamieren, weil sie eingestehen müsse, dass es nach dem großen Liebes-Tamtam doch nicht geklappt hat mit ihrem On-Off-Partner Affleck, den sie 2022 gleich zweimal geheiratet hatte. "Er hat sie gedemütigt, weil sie es an die große Glocke gehängt hat, dass er die Liebe ihres Lebens ist", erklärt eine Quelle. Noch hält Lopez an ihrer Heile-Welt-Attitüde fest, bemüht ihr Profi-Image wahren. Sie genieße einen "schönen Sommer", zitiert das People-Magazin eine Lopez nahestehende Quelle. Ihren Ehemann soll die Entertainerin seit Wochen nicht mehr gesehen haben. "Jennifer versucht, ein neues Zuhause zu finden, um neu anzufangen", sagt die Quelle. "Sie hat immer eine gute Einstellung, auch wenn die Dinge nicht perfekt sind." Sobald die Scheidungspapiere eingereicht sind, werden "Bennifer" aber wohl nicht um eine Konfrontation herumkommen - vor allem, da bereits jetzt behauptet wird, die Trennung von Lopez und Affleck werde die "teuerste Abschlussübung aller Zeiten".