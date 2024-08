Versöhnungsversuch gescheitert: Tiefpunkt zwischen Affleck und Lopez erreicht

Die Scheidungsgerüchte verdichten sich: Jennifer Lopez hat kürzlich ihren Ehering abgenommen, nachdem spekuliert wurde, dass sie und Ben Affleck kein Paar mehr sind.

Jennifer Lopez ohne Ehering auf Haussuche Die Sängerin wurde am Montag ohne den massiven Klunker gesehen, als sie eine 68-Millionen-Dollar-Villa in Beverly Hills besichtigte. Die Daily Mail veröffentlichte Aufnahmen von "J.Lo" auf dem Weg zu der Immobilie mit angeblich fünf Schlafzimmern und sechs Bädern, die sie vielleicht schon bald ihr Eigen nennen könnte (zu sehen hier).

Zuvor wurde berichtet, die Sängerin und ihr Noch-Ehemann hätten sich entschieden, ihr gemeinsames Liebesnest zu verkaufen, das sie im vergangenen Jahr für 60 Millionen US-Dollar erstanden hatten. Affleck hat bereits ein neues Haus gekauft, in dem er künftig alleine leben will. Das Anwesen in Los Angeles wurde laut einer Auflistung auf Redfin für mehr als 20 Millionen US-Dollar an den Filmstar verkauft. Afflecks neues Anwesen wurde vom Architekten Cliff May entworfen. Die 580 Quadratmeter große Residenz verfüge über fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer.

Zwischen Affleck und Lopez soll Schweigen herrschen Indes berichtet die Daily Mail, dass Affleck und Lopez "nicht mehr miteinander sprechen". "Ehrlich gesagt, am Ende konnten sie sich nicht auf einen Kompromiss einigen", so ein Insider über das drohende Ehe-Aus. "Was sie vorher hatten, ist weg und sie haben es beide akzeptiert."

Es sieht also ganz danach aus, dass die beiden Stars demnächst über ihre Anwälte miteinander kommunizieren werden. Die Scheidungsdokumente des Paares seien bereits "fertiggestellt, aber noch nicht eingereicht", nachdem ein letzter Versöhnungsversuch in den letzten Wochen gescheitert sei. "Sie warten auf den richtigen Moment, um sie einzureichen", so ein Insider. "Zu diesem Zeitpunkt werden sie eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, in der sie darlegen, wie sehr sie einander lieben und wie sie dafür gekämpft haben, dass es klappt, es aber nicht geschafft haben."