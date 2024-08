Erschütternde Details: Der wahre Grund, warum Affleck von Lopez genug hatte

Ben Affleck soll bereits eine neue dauerhafte Bleibe für sich gefunden haben - nachdem er und JLo schon seit einer Weile getrennt gelebt haben sollen.

Affleck soll die neue Immobilie laut Us Weekly ausgerechnet an JLos Geburtstag gekauft haben, die am Mittwoch, den 24. Juli, ihren 55 Geburtstag gefeiert hat. Der Schauspieler kaufte sein neues Junggesellen-Anwesen in L.A. - nur wenige Tage nachdem er und Lopez ihre gemeinsame Villa in Beverly Hills für 68.000.000 US-Dollar öffentlich zum Verkauf gelistet hatten. Es heißt, dass vor allem der "Batman"-Star darauf bestanden haben soll, das einstige Liebesnest so schnell wie möglich loszuwerden. "Sie haben es eilig, es zu verkaufen. Ben möchte vor allem mit dem Haus fertig sein. Er war dort nie glücklich", führte ein Insider aus.