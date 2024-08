Nicola und Brooklyn Beckham: Missbrauch durch Hundefriseur tötete ihren Chihuahua

Am 15. Juni dieses Jahres soll der "Dirty Dog"-Van des Hundesalons HoundSpa in der Einfahrt des von Nicola und Brooklyn Peltz Beckham in Westchester County vorgefahren sein, um Nala zu pflegen. Nala sei in den Armen von Nicolas persönlicher Assistentin zu dem Transporter getragen worden und dort einer routinemäßigen 25-minütigen Pflege-Prozedur übergeben, bestehend aus Waschen, Föhnen, Nagelschneiden, Zähneputzen und einer Ohrenreinigung.