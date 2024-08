Tori Spelling in finanzieller Not: OnlyFans als Ausweg für die Zukunft ihrer Kinder

Spelling, die Sohn Liam (17), Tochter Stella (16), Tochter Hattie (12), Sohn Finn (11) und Sohn Beau (7) mit McDermott teilt, antwortete daraufhin: "Ich muss der Reihe nach auf OnlyFans gehen, um sie aufs College zu bringen."

Shatner hatte bis dahin noch nichts von der Erotikplattform gehört, weswegen Spelling erklärte: "Ich vermute, ursprünglich waren mehr Frauen in diesem Bereich tätig – keine Sexarbeiterinnen, aber in dieser Richtung." Shatner unterbrach: "Warte eine Minute, warte eine Minute. Wenn du sagst 'keine Sexarbeiterinnen, aber in dieser Richtung', dann sind sie es entweder, oder sie sind es nicht. Entweder geben sie etwas her, oder sie geben nichts her."

Shatner wollte dann wissen, ob "OnlyFans"-Teilnehmer "auf der Suche nach sexuellen Abenteuern sind".

"Ja", bestätigte der "Beverly Hills, 90210"-Star. "Aber OnlyFans hat sich verändert – jetzt gibt es Comedians und Köche, und es gibt Videos, und die Leute zahlen."