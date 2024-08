Erwachsen geworden: So sieht Heath Ledgers selten gesehene Tochter heute aus

Der gefeierte Hollywoodstar Heath Ledger, der 2009 posthum mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller für seine Rolle des "Joker" in "The Dark Night" ausgezeichnet wurde, war im Alter von 28 Jahren in seinem Loft in Manhattan tot aufgefunden worden. Bei einer Obduktion wurden in Ledgers Körper Benzodiazepine und Opioide gefunden. Ledger hinterließ eine Tochter namens Matilda, die aus seiner Beziehung mit Michelle Williams hervorging. Mit ihr hatte er von 2005 bis 2007 zusammengelebt.