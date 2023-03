Kurz vor Heath Ledgers Tod: Was lief da wirklich zwischen ihm und Lindsay Lohan?

Am 22. J√§nner j√§hrte sich der Tod von Schauspieler Heath Ledger zum 15. Mal. Der gefeierte Hollywoodstar, der 2009 posthum mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller f√ľr seine Rolle des "Joker" in "The Dark Night" ausgezeichnet wurde, war im Alter von 28 Jahren in seinem Loft in Manhattan tot aufgefunden worden. Bei einer Obduktion wurden in Ledgers K√∂rper Benzodiazepine und Opioide gefunden. Ledger hinterlie√ü eine Tochter namens Matilda, die aus seiner Beziehung mit Michelle Williams hervorging. Mit ihr hatte er von 2005 bis 2007 zusammengelebt.

In den Monaten vor seinem Tod wurden Heath Ledger von der Presse verschiedene Beziehungen nachgesagt, unter anderem mit dem dänischen Model Helena Christensen, der Schauspielerin Mary-Kate Olsen und dem australischen Model Gemma Ward.

Lohans Mutter: Heath datete Lindsay vor seinem Tod

"Wir hatten beide mit Dingen zu k√§mpfen, auf die ich nicht eingehen werde, und das war sehr verbindend", sagte Ward sp√§ter gegen√ľber Herald Sun. Glaubt man jedoch Lindsay Lohans Mutter Dina Lohan, so war nicht etwa Ward die letzte Frau im Leben des verstorbenen Schauspielers, sondern Skandalnudel Lindsay.