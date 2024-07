Harrys Nachricht an Kate nach Wimbledon-Auftritt verrät seine wahren Gefühle

Eine Quelle erzählte Heat: "Harry schaute sich Wimbledon an und war begeistert, Kate so strahlend aussehen zu sehen. Er schickte ihr eine Nachricht, um ihr zu gratulieren und ihr mitzuteilen, wie glücklich er war, sie in der Öffentlichkeit zu sehen. Er ist einfach dankbar, dass sie auf dem Weg der Besserung und in der Lage ist, nach einer Auszeit wieder ihren Pflichten nachzugehen – genau wie Meghan."

Harry und Meghan sollen sich Versöhnung mit William und Kate wünschen

Harry soll glauben, es sei der perfekte Zeitpunkt, um seine und Meghans Beziehung zu seinem Bruder und seiner Schwägerin "zu reparieren", fuhr der Insider fort.

Auch Meghan hege Interesse an einer erneuten Annäherung an das britische Königshaus.