Prinz Harry und Kate: Innige Gesten bei den Olympischen Spielen

Während Adels-Experten und Royal-Fans darüber spekulieren, ob man Prinzessin Catherine möglicherweise bei den Olympischen Spielen in Paris zu sehen bekommen könnte, erinnert sich die Boulevardpresse an die Olympischen Sommerspiele 2012 in London zurück - als die Beziehung zwischen Prinz William, Prinzessin Kate und Prinz Harry noch intakt war.