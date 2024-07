Ben Affleck: Tiefschlag gegen Jennifer Lopez an ihrem Geburtstag

Nach der kolportierten Trennung von Jennifer Lopez soll Ben Affleck inzwischen eine neue dauerhafte Bleibe für sich gefunden haben. Wie das Promiportal Us Weekly unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Stars berichtet, soll der dreifache Vater ein neues Haus gekauft haben, in dem er künftig ohne Lopez wohnen will.

Dem Bericht zufolge habe Affleck die Immobilie am 24. Juli ohne seine Noch-Ehefrau Lopez erworben. Das Haus in Los Angeles wurde laut einer Auflistung auf Redfin für mehr als 20 Millionen US-Dollar verkauft. Afflecks neues Anwesen wurde vom Architekten Cliff May entworfen. Die 580 Quadratmeter große Residenz verfüge über fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer.

Affleck kaufte neues Haus an Jennifer Lopez' Geburtstag

Das Datum des Hauskaufs wirkt wie ein Seitenhieb gegen seine Noch-Ehefrau. Denn Affleck erstand die neue Immobilie ausgerechnet an JLos Geburtstag, die am Mittwoch, den 24. Juli, ihren 55 Geburtstag gefeiert hat.

Ben Affleck kaufte das Anwesen in L.A. nur wenige Tage nachdem er und Lopez ihre gemeinsame Villa in Beverly Hills für 68.000.000 US-Dollar öffentlich zum Verkauf gelistet hatten. Es heißt, dass vor allem der "Batman"-Star darauf bestanden haben soll, das einstige Liebesnest so schnell wie möglich loszuwerden. "Sie haben es eilig, es zu verkaufen. Ben möchte vor allem mit dem Haus fertig sein. Er war dort nie glücklich", führte ein Insider aus.

Die Immobilientransaktionen finden in einer Zeit statt, in der das Paar getrennt Zeit verbringt. Lopez feierte ihren runden Geburtstag in New York, während Affleck in Kalifornien blieb.

Die anhaltenden Trennungsgerüchte wurden bisher noch nicht offiziell bestätigt.