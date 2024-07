Trennung von Lopez: Ben Afflecks neues 20-Millionen-Dollar-Haus

Dem Bericht zufolge habe Affleck die Immobilie am 24. Juli ohne seine Noch-Ehefrau Lopez erworben. Das Haus in Los Angeles wurde laut einer Auflistung auf Redfin für mehr als 20 Millionen US-Dollar verkauft. Die 580 Quadratmeter große Residenz verfüge über fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer.

Zumindest Ben Affleck soll inzwischen eine neue dauerhafte Bleibe für sich gefunden haben. Wie das Promiportal Us Weekly unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Stars berichtet, soll der dreifache Vater ein neues Haus gekauft haben.

Es wurde bereits im Mai erstmals berichtet, dass Affleck und Lopez nicht mehr zusammenwohnen würden. Nun sollen sie "es eilig" haben, das gemeinsame Anwesen in L.A. zu verkaufen. "Ben möchte vor allem mit dem Haus abschließen. Er war dort nie glücklich", führt ein Insider aus. Die Quelle fügte hinzu, dass "Ben und Jen sich nie wohl gefühlt haben" in dem "unglaublich großen Haus" in Beverly Hills.