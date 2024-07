Inmitten von Scheidungsgerüchten: Affleck und Lopez verkaufen ihre wertvollsten Besitztümer

Ben Affleck schien am Wochenende indirekt kursierende Trennungsgerüchte zu bestätigen, als er seine letzten Sachen aus dem gemeinsamen Haus abholen ließ, das er zusammen mit Jennifer Lopez vor einem Jahr gekauft hatte. Auch wenn er sich nur bald darauf wieder mit seinem Ehering am Finger zeigte, den er zuvor abgelegt hatte.

Berichten zufolge soll der Filmstar schon seit zwei Monaten in einer Mietwohnung in Brentwood leben, während Lopez weiterhin die 60-Millionen Dollar teure Villa bewohnt, die einst das gemeinsame Liebesnest der beiden war. Mittlerweile soll ein Umzugswagen, der vor dem Anwesen gesichtet wurde, Afflecks verbliebenes Hab und Gut mitgenommen haben - während Lopez alleine Urlaub in Italien machte.