Wendung bei Lopez-Affleck-Scheidung? Verborgene Bedeutung hinter Geheim-Treffen

So ganz könnten sich Affleck und J.Lo möglicherweise aber doch noch nicht einig darüber sein, wie es mit ihrer Ehe weitergehen soll. Über den "Batman"-Star heißt es, er verhalte sich seiner Noch-Ehefrau gegenüber beschützerisch. Außerdem kreuzten sich die Wege der beiden diese Woche in ihren Büros in Los Angeles. Eine Quelle verriet gegenüber Daily Mail, dass das Ehepaar Büros im selben Gebäude hat.

Affleck habe danach auch seinen Ring wieder angelegt – was laut Daily Mail auf eine Veränderung in der Beziehungs-Dynamik hindeute. Das britische Blatt hat sich bei einem Experten darüber erkundigt, was die verborgene Bedeutung hinter der scheinbaren Trennung des Paares und Afflecks gemischten Signalen sein könnte.

Beziehungs-Experte: Abstand kann Wunder wirken

Dating- und Transformationscoach Manj Bahra hält es für möglich, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. "Seien Sie nicht überrascht, wenn diese Geschichte noch eine Wendung nimmt", betont der Beziehungs-Experte, der mutmaßt, dass Affleck und Lopez vielleicht doch noch zueinanderfinden könnten. "Abstand kann in einer Beziehung, die ständig unter öffentlicher Beobachtung steht, Wunder bewirken."