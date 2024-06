Verzweifelter Schritt, den Lopez unternimmt, um Ehe mit "unmöglichem" Affleck zu retten

"Nach Gesprächen mit zahlreichen Quellen ist klar, dass das Problem nicht in einem Mangel an Begeisterung für J-Los Arbeit liegt, sondern in dem, was in ihrer zweijährigen Ehe mit dem Schauspieler Ben Affleck vor sich geht", schreibt Bishoff in einem Artikel für die Daily Mail.

Insidern zufolge habe die Musikerin ihre Tournee abgesagt, um ihre "vermutlich zum Scheitern verurteilte" Beziehung mit Ben Affleck zu retten.

Zuvor hatten Quellen gegenüber People mitgeteilt, dass die Ehe des Paares "derzeit nicht in bester Verfassung" sei. Die beiden Promis, die vor ihrer Hochzeit im Jahr 2022 ihre frühere Romanze wieder aufleben ließen, sollen in Los Angeles bereits getrennt wohnen, so Medienberichte.

Bishoff will erfahren haben, dass Affleck Mitte letzten Monats aus dem ehelichen Zuhause ausgezogen ist. Er wohne jetzt in einem gemieteten Haus im Vorort Brentwood in Los Angeles.

Affleck soll Hochzeit mit Lopez bereuen

Eine Quelle deutete bereits im Mai gegenüber Page Six an, dass der "Batman"-Star seine Hochzeit mit JLo zu bereuen scheint. Er sei "zur Besinnung gekommen" und wisse, dass sie auf eine Scheidung zusteuern. "Wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich wegen vorübergehender Geisteskrankheit scheiden zu lassen, würde er es tun", teilte der Insider bitterböse, mit. "Er hat das Gefühl, dass die letzten zwei Jahre nur ein Fiebertraum waren, und jetzt ist er zur Besinnung gekommen und versteht, dass das einfach nicht funktionieren wird."