Umzugswagen holt Afflecks Sachen ab: Ehe mit Lopez schon vor Monaten gescheitert

Berichten zufolge soll der Filmstar schon seit zwei Monaten in einer Mietwohnung in Brentwood leben, während Lopez weiterhin die 60-Millionen Dollar teure Villa bewohnt, die einst das gemeinsame Liebesnest der beiden war. Jetzt scheint ein Umzugswagen, der vor dem Anwesen gesichtet wurde, Afflecks verbliebenes Hab und Gut mitgenommen zu haben - während Lopez alleine Urlaub in Italien machte.

Insider: Affleck und Lopez bereits seit März kein Paar mehr

Affleck und Lopez hatten nach vielen Jahren ihrer einstigen Liebe eine erneute Chance gegeben und 2022 geheiratet. Einem Insider zufolge soll ihre Ehe aber bereits vor Monaten gescheitert sein.

Das prominente On-Off-Paar soll sich bereits im März getrennt haben, behauptet eine Quelle gegenüber Page Six. Gerüchte um ein Liebes-Aus waren aber erst im Mai laut geworden.

Derzeit wirkt es so, als würden der Schauspieler und die Sängerin im Guten auseinandergegangen zu sein. Trotz Trennung sei Affleck "Jennifer gegenüber sehr beschützerisch", so ein Insider. Lopez heizte jedoch Gerüchte um mögliche Streitigkeiten in der Beziehung an, als sie einen Instagram-Beitrag über ungesunde Beziehungen mit "Gefällt mir" markierte. "Man kann keine Beziehung zu jemandem aufbauen, der von sich selbst getrennt ist", heißt es in dem Beitrag.