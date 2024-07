Billy Ray Cyrus' Frau über Kontrolle in ihrer Ehe: "Er ist ein böser Mensch"

Böse Vorwürfe gegen Billy Ray Cyrus

Firerose beschuldigt ihren Noch-Ehemann des Missbrauchs und der Manipulation. Im Rahmen des laufenden Scheidungsverfahrens behauptete die 36-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Johanna Rose Hodges heißt, dass Cyrus während ihrer Beziehung "strenge Regeln" aufgestellt haben soll.

In einem neuen Interview mit Page Six bezeichnete Firerose die Behandlung durch Cyurs als "systematische Isolation" und behauptet, sie "konnte nicht den Mut finden, zu gehen."

"Billy hatte sehr strenge Regeln", behauptete die Musikerin. "Ich hatte kein Auto. Ich durfte nur einmal im Monat zum örtlichen Chiropraktiker gehen und mir die Nägel machen lassen."

Firerose betonte außerdem, derzeit nüchtern zu sein. Cyrus würde aber, dass er die Ereignisse der "sehr dunklen Jahre" vor ihrer Nüchternheit ausnutzen. "Ich denke, er wird alles gegen mich verwenden", sagte sie, "er ist ein böser Mensch."

Billy Ray Cyrus hat die Vorwürfe seiner Ex-Partnerin zwar nicht direkt kommentiert. Nach der Veröffentlichung ihres Interviews, teilte er aber ein Posting auf Instagram, in dem er schrieb: "Fröhlichen Sonntag euch allen! Ich glaube nicht, dass ich das Wort LÜGNER am Sonntagmorgen jemals so oft gehört habe. Ich bin mir sicher, dass die Wahrheit sehr bald ans Licht kommen wird."