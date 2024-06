Scheidung bei Billy Ray Cyrus: Ehefrau belastete seine Kreditkarte mit 97.000 Dollar

In den Gerichtsdokumenten, die dem People-Magazin vorliegen, soll etwa von "unüberbrückbaren Differenzen" und "unangemessenem ehelichem Verhalten" die Rede sein. Cyrus strebe demnach eine Annullierung der Ehe wegen "Betrugs" an.

Laut neuen Gerichtsakten, die TMZ am Freitag erhalten hat, beschuldigt der Country-Sänger seine Noch-Ehefrau Firerose außerdem, zwischen dem 23. Mai und dem 7. Juni 96.986,05 US-Dollar von seiner Kreditkarte abgebucht zu haben.

Cyrus: Moment der Eheschließung war "heilig"

Laut Cyrus hatte die Trauung am 10. Oktober stattgefunden - "für immer der schöne, fröhliche Tag, an dem unsere beiden Seelen im heiligen Bund der Ehe vereint wurden", schrieb er. Auf Instagram hatte der 62-Jährige Fotos geteilt, auf denen er im Anzug mit seiner Braut zu sehen ist. Der Moment, in dem sie offiziell Mann und Frau wurden, sei "heilig" gewesen. "Lang lebe die Liebe", schloss er seinen Post. Dass die Ehe nicht einmal ein Jahr halten würde, hätte er da wohl nicht geahnt.