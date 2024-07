Die Wahrheit über Tom Cruises Beziehung zu seinem Adoptivsohn Connor

Scientology-Beobachter gehen davon aus, dass Connor und Adoptivschwester Bella möglicherweise eines Tages in das luxuriöse Skyview-Gebäude in Clearwater umziehen werden, in dem ihr Vater seit 2021 eine Penthouse-Wohnung mit Autoaufzug besitzt. Ihre drei Tanten und deren Ehemänner wohnen ebenfalls in dem Gebäude, und es scheinen Wohnungen für Isabella und ihren Ehemann sowie für Connor vorgesehen zu sein.

Auch Bella ist ein aktives Scientology-Mitglied. Die Geschwister besuchten in der Vergangenheit oft Scientology-Bälle. Und als Isabella 2015 den IT-Berater Max Parker heiratete, kam auch Tom Cruise ins Londoner Dorchester Hotel.

Dennoch scheint Connor einen besseren Draht zu seinem Vater zu haben als seine Schwester Isabella. So soll der Promispross Tom Cruise auch regelmäßig auf Reisen begleiten. Letztes Jahr wurden beide in New York fotografiert. Connor Cruise, der sich bereits als DJ versucht hat und nun ein Food-Influencer ist, wird auch bei seiner Leidenschaft - dem Hochseefischen - von seinem reichen Vater unterstützt. Laut Bischoff soll der Filmstar seinem Sohnemann 2016 ein eigenes Boot für 400.000 Pfund (ca. 470.000 Euro) spendiert haben.