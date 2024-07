"Schock" für Ben Affleck: Nach Trennung von JLo will auch Garner nichts von ihm wissen

Ben Affleck erlebt derzeit Berichten zufolge einen weiteren Tiefpunkt in seinem Leben: Seine Ehe mit Jennifer Lopez soll gescheitert sein. Es heißt, das Paar steuer auf eine Scheidung zu. Aus dem gemeinsamen Haus ist Affleck bereits ausgezogen. Kürzlich wurde berichtet, dass der Schauspieler ein 20-Millionen-Dollar-Haus erworben hat, in dem er künftig als Single leben will.