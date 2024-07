In Trauer vereint: Prinz William und Prinz Harry haben Todesfall zu beklagen

Lord Fellowes gehörte auch zu einer kleinen Gruppe hochrangiger Berater, die dazu beitrugen, die Königin davon zu überzeugen, nach Dianas Tod von Balmoral nach London zurückzukehren.

Während dieser Zeit verfasste Dianas Schwager den ersten Entwurf der historischen Rede der Königin, als sie sich am Vorabend von Dianas Beerdigung an die Menge als "Ihre Königin und Großmutter" an die britische Öffentlichkeit wandte. Die endgültige Fassung dieser berühmten Rede wurde von Lord Fellowes, der Königin, und ihrem Privatsekretär Sir Robin Janvrin verfasst.