Was ist bloß los mit Tori Spelling? Wie TMZ berichtet, soll die Produzenten-Tochter in ihrem Haus in Los Angeles einen Nervenzusammenbruch erlitten haben. Nachdem um 7.17 Uhr morgens ein anonymer Anrufer wegen Ruhestörung den Notruf gewählt hat und von "weiblicher Geisteskrankheit" sprach, musste die Polizei anrücken.

Tori Spelling: Nervenzusammenbruch?

Spelling soll bei Ankunft der Polizei ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt haben. Sie selbst habe zuvor ebenfalls den Notruf wegen eines vermeintlichen Einbrechers alarmiert. Kurz darauf habe sich aber herausgestellt, dass es sich lediglich um Spellings heimkehrenden Mann Dean McDermott gehandelt habe.

Was genau sich im Haus der 44-Jährigen abgespielt hat, bevor der Notruf einging, ist nicht bekannt. Polizeibeamter Drake Madison spricht von einem "häuslichen Zwischenfall". Es habe sich nicht um ein "Verbrechen" gehandelt.

Eine Freundin behauptet indes gegenüber dem Magazin People, dass die Schauspielerin mit ihrer Mutterrolle überfordert sei.

"Sie kann sehr gestresst sein", zitiert das Blatt die Quelle über die fünffache Mutter. "Das letzte Jahr war sehr hart für Tori. Sie muss mit einem enormen Druck und Stress fertig werden, mit den Kindern, ihrer Arbeit und ihrer Ehe."

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

In der Beziehung mit McDermott soll es immer wieder kriseln – bisher hat das Paar seine Probleme aber stets lösen können.

"Tori und Dean haben ihre Höhen und Tiefen, aber sie lieben einander und die Familie steht für sie an erster Stelle", erklärt die Freundin, die sich über Spellings Zustand dennoch besorgt zeigt: "Sie frisst viele ihrer Ängste in sich hinein und weiß, dass es nicht gesund für sie ist. Dass sie irgendwann zusammenbricht, ist abzusehen."

