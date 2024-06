Vollstreckungsbescheid: Tori Spelling in der Schuldenfalle

Victoria "Tori" Davey Spelling hatte beste Voraussetzungen, in Hollywood Karriere zu machen - als Tochter des verstorbenen Fernsehproduzenten Aaron Spelling, der in seinem Leben über 200 Serien und Filme, darunter "Drei Engel für Charlie", "Melrose Place", "Eine himmlische Familie" und "Charmed – Zauberhafte Hexen" produzierte.

Auch die 90er-Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" wurde von dem Hollywood-Mogul mitproduziert. Tori wurde für die Rolle der Donna angeheuert - was diese zu einem internationalen Serienstar machte. Trotz ihrer Beziehung schaffte es Tori Spelling dennoch nicht, sich in der Filmfabrik zu etablieren. In den letzten Jahren sorgte die Millionärstochter hauptsächlich mit finanziellen Problemen und privaten Turbulenzen für Schlagzeilen.