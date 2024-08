Jüngster Unfall nur Eisberg-Spitze: Umfeld besorgt um "rücksichtslosen" Pax-Jolie-Pitt

Der zweitälteste Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt , Pax Jolie-Pitt , wurde Medienberichten zufolge am Montag ins Spital eingeliefert, nachdem er sich bei einem Unfall in Los Angeles eine Kopfverletzung zugezogen hatte.

Nach Unfall: Pax Jolie-Pitt noch nicht aus Spital entlassen

Berichtet wurde, dass eine Gehirnblutung angenommen wurde, dass sich Pax - der auch über Schmerzen an der Hüfte geklagt haben soll - aber in einem stabilen Zustand befinde und das Spital voraussichtlich am Dienstag entlassen werde. Was bisher aber noch nicht geschehen ist. Pax befindet sich laut Page Six weiterhin im Krankenhaus befinden.

Mehreren Quellen zufolge soll der Unfall zudem nur der jüngste Vorfall gewesen sein, der sein Umfeld dazu veranlasse, sich Sorgen um Pax zu machen.